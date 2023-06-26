Швеція скерує 32,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Уряд Швеції в понеділок представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).

Про це йдеться в повідомленні шведського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Новий пакет допомоги Україні надаватиметься через Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SAID) гуманітарним організаціям, які допомагають українцям.

Ідеться, серед іншого, про український Червоний Хрест, якому Швеція допоможе із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів, а також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Крім того, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримання критично важливого постачання електроенергії.

Фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.

За офіційними даними, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала 1,9 мільярда шведських крон (152,6 мільйона євро) гуманітарної допомоги, 750 мільйонів крон (64,2 мільйона євро) на підтримку відновлення та 316 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на підтримку реформ.

Раніше шведський уряд оголосив, що Швеція від самого початку повномасштабного вторгнення РФ допомагає Україні вести боротьбу в інформаційному просторі.