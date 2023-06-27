МИД Эстонии объявил о помощи Украине почти на миллион евро

Министерство иностранных дел Эстонии выделит 959 650 евро на помощь Украине в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

Средства предназначены на поддержку жителей Украины, внутренних беженцев, а также беженцев в Грузии и Молдове, чтобы предложить самые быстрые и эффективные решения.

"Гуманитарная помощь является частью комплексной помощи Эстонии Украине. С помощью этой помощи мы поддерживаем Украину и украинцев в преодолении последствий российской агрессии и продолжении жизни, в частности в продолжении образования, несмотря на войну. Мы также помогаем Украине реагировать на влияние продолжающихся нападений на гражданское население", – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Спасательному департаменту выделят 315 600 евро на отправку пены, необходимой для тушения пожаров на объектах инфраструктуры.

Еще 400 тысяч евро будет выделено общественной организации Pagulasalibi в качестве денежной помощи. В Украине ее предоставляют для повышения самообеспеченности домохозяйствам, которые полностью или частично зависят от сельскохозяйственной деятельности. Также денежную помощь получат наиболее уязвимые домохозяйства.

Общественной организации Mondo выделят 244 050 евро на срочный и легкий ремонт двух школ в Николаевской и Запорожской областях, чтобы дети смогли начать обучение в сентябре 2023 года. Кроме того, для учителей в школах организуют обучение по цифровой грамотности и психосоциальной поддержке.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции в понедельник представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).