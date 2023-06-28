Прем’єр Люксембургу: Зараз переговори Зеленського й Путіна – "єдине розумне рішення"

Люксембурзький прем’єр Ксав’є Беттель висловився за прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Владіміром Путіним.

Такі слова Беттеля пролунали в інтерв’ю агенції DPA в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що зараз єдиним розумним рішенням було б, щоб Путін і Зеленський справді поговорили один з одним", – сказав прем’єр Люксембургу.

Він зазначив, що запропонував провести такі переговори обом лідерам понад рік тому. Тоді український лідер підтримав таку пропозицію, а президент РФ – ні. Хоча, за словами Беттеля, пропозиція залишається в силі, "ми вже не в тій ситуації , в якій були раніше".

"На жаль, президент Путін не був готовий знайти конструктивне рішення. Я просто сказав йому, що він загнав себе в кут і що з нього стає все важче і важче вийти", – пригадує прем’єр Люксембургу, додавши, що російський президент "не показав, що як політик також готовий визнати помилку й закінчити війну".

Раніше прем’єр-міністр Люксембургу закликав президента США провести з китайським лідером переговори про мирний план для України та Росії, висловивши сподівання, що цю ідею підтримає більшість держав ЄС.

Водночас міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш минулого року заявив, що вірить у перемогу України над російським агресором.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року українська влада констатувала неможливість переговорів із Владіміром Путіним після його рішення анексувати чотири області України всупереч усім нормам міжнародного права.