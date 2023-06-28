Премьер Люксембурга: Сейчас переговоры Зеленского и Путина - "единственное разумное решение"

Люксембургский премьер Ксавье Беттель высказался за прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Такие слова Беттеля прозвучали в интервью агентству DPA в среду, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что сейчас единственным разумным решением было бы, чтобы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом", – сказал премьер Люксембурга.

Он отметил, что предложил провести такие переговоры обоим лидерам более года назад. Тогда украинский лидер поддержал такое предложение, а президент РФ – нет. Хотя, по словам Беттеля, предложение остается в силе, "мы уже не в той ситуации, в которой были раньше".

"К сожалению, президент Путин не был готов найти конструктивное решение. Я просто сказал ему, что он загнал себя в угол и что из него становится все труднее и труднее выйти", – вспоминает премьер Люксембурга, добавив, что российский президент "не показал, что как политик также готов признать ошибку и закончить войну".

Ранее премьер-министр Люксембурга призвал президента США провести с китайским лидером переговоры о мирном плане для Украины и России, выразив надежду, что эту идею поддержит большинство государств ЕС.

В то же время министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш в прошлом году заявил, что верит в победу Украины над российским агрессором.

Напомним, что в сентябре 2022 года украинские власти констатировали невозможность переговоров с Владимиром Путиным после его решения аннексировать четыре области Украины вопреки всем нормам международного права.