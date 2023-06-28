Спікеру парламенту Словаччини загрожує відставка через нібито побиття експартнерки

Словацький парламент наступного вівторка збереться на позачергове засідання, аби розглянути питання про відставку спікера, лідера партії "Ми – родина" Бориса Коллара, через нібито побиття партнерки 12 років тому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на cловацький телеканал TA3.

Позачергове засідання парламенту ініціювали позафракційні депутати з оточення експрем’єра Едуарда Гегера, реагуючи на опубліковані у ЗМІ в останні тижні свідчення експартнерки Коллара – 33-річної Барбори Ріхтер.

Ріхтер стверджує, що Коллар не піклується про двох їхніх спільних дітей, організував стеження за нею, а у 2011 році на віллі політика в Маямі нібито побив її.

Сам спікер парламенту заявляв, що експартнерка тоді погрожувала дітям і нібито кинула одного з них – однорічного сина – на п’ять метрів через вітальню, після чого він і вдарив її кілька разів.

Справою про стеження за Ріхтер раніше зайнявся парламентський комітет з контролю за спецслужбами. Сам Коллар подав кримінальну заяву проти Ріхтер та інших невідомих осіб, які, за його словами, стоять за звинуваченнями.

Згідно з конституцією Словаччини, спікер парламенту призначається й звільняється таємним голосуванням переважною більшістю голосів. Коллар заявляв, що попри заклики й критику у відставку йти не збирається.

Раніше стало відомо, що президентка Словаччини Зузана Чапутова вирішила відмовитися від участі у президентських виборах, які мають пройти наступного року.

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