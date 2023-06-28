Спикеру парламента Словакии грозит отставка из-за якобы избиения экс-партнерши

Словацкий парламент в следующий вторник соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об отставке спикера, лидера партии "Мы – семья" Бориса Коллара, из-за якобы избиения партнерши 12 лет назад.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкий телеканал TA3.

Внеочередное заседание парламента инициировали внефракционные депутаты из окружения экс-премьера Эдуарда Гегера, реагируя на опубликованные в СМИ в последние недели показания экс-партнерши Коллара – 33-летней Барборы Рихтер.

Рихтер утверждает, что Коллар не заботится о двух их общих детях, организовал слежку за ней, а в 2011 году на вилле политика в Майами якобы избил ее.

Сам спикер парламента заявлял, что экс-партнер тогда угрожала детям и якобы бросила одного из них – годовалого сына – на пять метров через гостиную, после чего он и ударил ее несколько раз.

Делом о слежке за Рихтер ранее занялся парламентский комитет по контролю за спецслужбами. Сам Коллар подал уголовное заявление против Рихтер и других неизвестных лиц, которые, по его словам, стоят за обвинениями.

Согласно конституции Словакии, спикер парламента назначается и освобождается тайным голосованием подавляющим большинством голосов. Коллар заявлял, что несмотря на призывы и критику в отставку уходить не собирается.

Ранее стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова решила отказаться от участия в президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

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