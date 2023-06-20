Президентка Словаччини оголосила, що не йде на другий термін

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що не буде балотуватися на другий президентський термін.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Чапутова заявила, що взяла до уваги свою сім'ю і зрозуміла, що після виборів у неї вже не вистачить сил виконувати мандат ще п'ять років.

"Ця заява – одна з найважчих, які я коли-небудь робила у своєму житті і, мабуть, коли-небудь зроблю. Я пережила чотири найважчі роки свого життя, як професійного, так і людського, і ось-ось буде п'ятий, який навряд чи буде легшим", – зазначила президентка, від інавгурації якої 15 червня минуло чотири роки.

Чапутова нагадала, що перебувала на посаді під час пандемії коронавірусу, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, енергетичної кризи та рекордної інфляції.

"Я ціную довіру, яку ви всі мені надали. Однак не підвести її означає виконувати цю роботу з повною віддачею та силами. Інакше може статися так, що президентство служитиме мені, а не я йому", – сказала вона.

"Тому я завершу останній рік мого мандату і моє служіння на цій посаді буде виконано. Я не буду балотуватися на другий термін", – заявила Чапутова.

Вона пообіцяла протягом останнього року повноважень працювати над виконанням обіцянок, даних чотири роки тому.

"Мені шкода, якщо я розчарую тих, хто очікував, що я знову буду балотуватися", – додала Чапутова.

"Будь ласка, не сприймайте моє рішення не балотуватися як доказ того, що ви не можете досягти успіху, будучи порядним. Можна виграти вибори, обійняти посаду і залишатися найбільш авторитетним політиком. Єдиний спосіб перемогти порядну і ціннісну політику – це перестати в неї вірити. Я все ще вірю в неї", – наголосила вона.

Згідно з опитуваннями кількох агентств, президентка вже тривалий час є найпопулярнішим політиком у Словаччині.

Denník N опублікував результати опитування Ipsos буквально сьогодні. Главі держави довіряють 43% респондентів. Другий за популярністю – експрем'єр Петер Пеллегріні, він має підтримку 36% опитаних.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.