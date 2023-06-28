Reuters: Менеджер компанії зі США постачав Росії технологічне обладнання в обхід санкцій

Менеджер американської компанії Extreme Networks Inc Сергєй Гусаков допомагав Росії отримувати високотехнологічне обладнання після того, як компанія оголосила про вихід із ринку на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У квітні 2022 року Гусаков, який тоді ще працював в Extreme Networks, створив власну компанію "Вектор-Т" для постачання російським клієнтам ІТ-обладнання. Згідно з юридичною звітністю, минулого року дохід компанії склав близько 1 мільйона доларів.

Гусаков керує "Вектор-Т" понад рік попри те, що влітку 2022 року його колега попередив топ-менеджмент Extreme, що участь чоловіка в продажі технологій до Росії може порушувати правила компанії.

За словами двох співрозмовників Reuters, продукція, яку продає "Вектор-Т", виробляється в Китаї компанією Yunke China Information Technology Ltd, відомою під торговою маркою DCN. Протягом року до 31 березня 2023-го DCN експортувала до Росії обладнання на суму щонайменше 11 мільйонів доларів.

Джерела Reuters вказують, що продукція DCN містить американські мікропроцесори виробництва американських Marvell Technology і Lattice Semiconductor Corp.

Минулого року агентство виявило, що перед вторгненням в Україну компанія Extreme надавала ІТ-обладнання військовій компанії, що перебуває під санкціями США і виробляє ракети для системи протиповітряної оборони С-400.

У жовтні компанія підтвердила висновки Reuters і повідомила американським регуляторам, що розслідуватиме причетність нинішніх і колишніх співробітників у продажі своєї продукції до Росії.

Нині в Extreme заявили, що інцидент із Гусаковим перебуває на розслідуванні, а сам чоловік заявив, що інформація про продаж ним технологій до Росії – "вигадка".

Розслідування Reuters, проведене наприкінці минулого року, показало, що добровільна заборона експорту технологічними компаніями та західні санкції, ухвалені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не зупинили потік комп'ютерних та інших електронних компонентів на мільярди доларів до Росії через мережі сторонніх постачальників.

За даними американської сторони, експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних Росії для військової промисловості, повернувся до рівня до 2022 року, оскільки Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції.