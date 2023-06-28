Reuters: Менеджер компании из США поставлял России технологическое оборудование в обход санкций

Менеджер американской компании Extreme Networks Inc Сергей Гусаков помогал России получать высокотехнологичное оборудование после того, как компания объявила о выходе с рынка на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом говорится в расследовании Reuters, сообщает "Европейская правда".

В апреле 2022 года Гусаков, который тогда еще работал в Extreme Networks, создал собственную компанию "Вектор-Т" для поставки российским клиентам ИТ-оборудования. Согласно юридической отчетности, в прошлом году доход компании составил около 1 миллиона долларов.

Гусаков руководит "Вектор-Т" более года, несмотря на то, что летом 2022 года его коллега предупредил топ-менеджмент Extreme, что участие мужчины в продаже технологий в Россию может нарушать правила компании.

По словам двух собеседников Reuters, продукция, которую продает "Вектор-Т", производится в Китае компанией Yunke China Information Technology Ltd, известной под торговой маркой DCN. В течение года до 31 марта 2023-го DCN экспортировала в Россию оборудования на сумму не менее 11 миллионов долларов.

Источники Reuters указывают, что продукция DCN содержит американские микропроцессоры производства американских Marvell Technology и Lattice Semiconductor Corp.

В прошлом году агентство обнаружило, что перед вторжением в Украину компания Extreme предоставляла ИТ-оборудование военной компании, находящейся под санкциями США и производящей ракеты для системы противовоздушной обороны С-400.

В октябре компания подтвердила выводы Reuters и сообщила американским регуляторам, что будет расследовать причастность нынешних и бывших сотрудников в продаже своей продукции в Россию.

Сейчас в Extreme заявили, что инцидент с Гусаковым находится на расследовании, а сам мужчина заявил, что информация о продаже им технологий в Россию – "выдумка".

Расследование Reuters, проведенное в конце прошлого года, показало, что добровольный запрет экспорта технологическими компаниями и западные санкции, принятые после полномасштабного вторжения России в Украину, не остановили поток компьютерных и других электронных компонентов на миллиарды долларов в Россию через сети сторонних поставщиков.

По данным американской стороны, экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции.