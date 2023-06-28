Байден: Путін програє війну, він слабший, став ізгоєм в усьому світі

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослабнув після спроби заколоту приватної військової компанії "Вагнер".

Про це Байден сказав під час зустрічі з журналістами в середу, відповідаючи на питання CNN, повідомляє "Європейська правда".

Президент США спершу заявив, що йому "важко сказати", чи справді похитнулись позиції Путіна після спроби заколоту, "але він явно програє війну".

"Він програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія", – додав Байден.

На повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: "Знаю, що це так".

Раніше президент США підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера" , вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними.

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

За даними ЗМІ, співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.