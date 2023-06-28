ЄС: Грузія не дозволяє використовувати свою територію для обходу санкцій проти РФ

Грузія не приєднується до західних санкцій проти РФ, однак і не дозволяє використовувати свою територію для їхнього обходу.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції у Тбілісі заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, повідомляє "Грузия Online".

"Можу сказати те, що заходи, які були вжиті тут (у Грузії – ред.), є дуже надійною гарантією того, що обходу не буде", – зазначив він.

О'Салліван сказав, що Грузія дуже серйозно ставиться до свого зобов'язання не допускати використання своєї території для обходу санкцій.

Раніше глава офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн заявив, що Росія хоче використовувати територію Грузії "для фінансування своєї воєнної машини".

У Грузії відмовляються запроваджувати санкції проти РФ. Як нещодавно заявляв спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, запровадження його країною санкцій проти РФ означало би ескалацію аж до загрози війни.