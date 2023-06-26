Спікер парламенту Грузії: санкції проти Росії означали б для нас загрозу війни

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що від Грузії не можна вимагати запровадження санкцій проти Росії, тому що це означало би ескалацію аж до загрози війни.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить портал "Грузия Онлайн".

Пояснюючи, чому Грузія не запроваджує двосторонні санкції проти Росії, він сказав, що це великий ризик ескалації і що партнери нібито розуміють ці побоювання Грузії.

"Той, хто закликає Грузію запровадити двосторонні санкції проти Росії, закликає Грузію піти на ризик ескалації, тобто піти на ризик можливої війни з Росією. Це як "два на два чотири", – заявив спікер.

Шалва Папуашвілі також повторив заперечення, що Грузію можуть використовувати для обходу санкцій.

"Ми з першого дня війни в Україні казали, яка наша політика, і доброчесно провадимо її. Наша політика полягає в тому, щоби Грузія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій, і жоден факт не був підтверджений навіть на рівні підозр", – заявив Шалва Папуашвілі.

Нагадаємо, 26 червня у Грузію прибули спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, а також уповноважені посадовці Держдепу США та МЗС Британії, щоб обговорити питання контролю над дотриманням міжнародних санкцій.

Раніше О’Салліван казав, що ЄС, США та Британія досліджують різке зростання експорту у сусідні з Росією країни, оскільки це може бути ознакою того, що у підсумку частина з них опиняються у РФ в обхід санкцій.

Днями ЄС затвердив 11-й пакет санкцій у зв'язку з війною РФ проти України, що спрямований переважно на боротьбу з обходом запроваджених санкцій. Серед іншого, у ньому передбачена можливість заходів проти компаній і країн, які системно допомагають постачати в Росію підсанкційні товари.