Британія виділяє 10 млн фунтів грантів на інновації для "зеленої" енергетики в Україні

Уряд Британії виділив 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування кращих проєктів, що запропонують інновації для української "зеленої" енергетики.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба посольства Британії в Україні.

Йдеться про конкурс проєктів, які будуть спрямовані на розвиток інновацій у "зеленій" енергетиці та одночасно повоєнну відбудову України, з назвою Innovate Ukraine Competition.

Для нього створили окремий сайт з детальною інформацією про те, які ідеї підпадають під критерії та як подати заявку.

"Innovate Ukraine відкриває доступ до 10 млн фунтів стерлінгів для підтримки бізнесу у розробці високоінноваційних технологій сталого розвитку для енергетики та бізнес-моделей, які сприятимуть відновленню української енергосистеми", – зазначають у комюніке.

Для зацікавлених взяти участь пропонують вебінари та дистанційні зустрічі, щоб обговорити можливості, які пропонує конкурс.

Заявки можна подавати до 8 вересня 2023 року.

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