Великобритания выделяет 10 млн фунтов грантов на инновации для "зеленой" энергетики в Украине

Правительство Великобритании выделило 10 млн фунтов стерлингов для финансирования лучших проектов, которые предложат инновации для украинской "зеленой" энергетики.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

Речь идет о конкурсе проектов, которые будут направлены на развитие инноваций в "зеленой" энергетике и одновременно послевоенное восстановление Украины, под названием Innovate Ukraine Competition.

Для него создали отдельный сайт с подробной информацией о том, какие идеи подпадают под критерии и как подать заявку.

"Innovate Ukraine открывает доступ к 10 млн фунтов стерлингов для поддержки бизнеса в разработке высокоинновационных технологий устойчивого развития для энергетики и бизнес-моделей, которые будут способствовать восстановлению украинской энергосистемы", – отмечают в коммюнике.

Для заинтересованных принять участие предлагают вебинары и дистанционные встречи, чтобы обсудить возможности, которые предлагает конкурс.

Заявки можно подавать до 8 сентября 2023 года.

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