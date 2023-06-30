Франція залучає бронетехніку на тлі масштабних заворушень - ЗМІ

Уряд Франції на тлі масштабних заворушень вирішив залучити 18 одиниць броньованої техніки жандармерії.

Про це повідомляє телеканал BMFTV із посиланням на джерела в поліції.

Як зазначає телеканал, про це рішення оголосила прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн за дорученням міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена.

Всього розгорнуть чотири багатоцільові броньовані автомобілі Centaure, а також 14 VBRG (жандармських колісних броньованих машин).

Крім того, французький уряд вирішив скасувати низку масових заходів, зокрема, концерти співачки Мілен Фармер на "Стад де Франс".

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон знову скликав засідання кризової команди та змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані.