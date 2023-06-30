За ніч 249 поліцейських постраждали через заворушення у Франції

В ніч на 30 червня у Франції відбулися наймасовіші заворушення на знак протесту проти смерті підлітка, якого під час дорожньої перевірки застрелила поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

За даними МВС, постраждали близько 249 поліцейських і жандармів. Водночас, зазначається, що ніхто з правоохоронців не отримав серйозних поранень.

Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться зі своїм кабінетом об 14:00 за київським часом у Парижі, через що, ймовірно, перерве свою присутність на саміті ЄС у Брюсселі, повідомили в його офісі.

Французький лідер поки що виключив можливість оголошення надзвичайного стану в країні.

Раніше повідомлялося про щонайменше 667 осіб, яких заарештували по всій Франції протягом ночі 30 червня.

У кількох містах відбулися зіткнення з поліцією, були підпалені магазини і банки, перевернуті автобуси.

У ніч на четвер міністр внутрішніх справ Дарманен наказав розгорнути 40 тисяч поліцейських, щоб придушити третю ніч заворушень.