Франция задействует бронетехнику на фоне масштабных беспорядков - СМИ

Правительство Франции на фоне масштабных беспорядков решило задействовать 18 единиц бронированной техники жандармерии.

Об этом сообщает телеканал BMFTV со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечает телеканал, об этом решении объявила премьер-министр Франции Элизабет Борн по поручению министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Всего развернут четыре многоцелевых бронированных автомобиля Centaure, а также 14 VBRG (жандармских колесных бронированных машин).

Кроме того, французское правительство решило отменить ряд массовых мероприятий, в частности, концерты певицы Милен Фармер на "Стад де Франс" в Париже.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля.

Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созвал заседание кризисной команды и вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.

От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей, более 800 человек были задержаны.