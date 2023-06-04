У Польщі біля військової частини виявили решкти повітряної кулі - могла залетіти з Білорусі

У Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі в суботу знайшли рештки невеликої повітряної кулі, яка могла потрапити на польську територію з боку Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила радіостанція RMF FM.

Об'єкт знайшли на кукурудзяному полі за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини – навчального центру Сухопутних військ Польщі "Оржиш". Місце взяла під охорону поліція, а військові забрали кулю на експертизу.

За даними RMF FM, той, хто знайшов кулю, виявив, що до неї була прикріплена коробка з пінопласту і антена, а на самій кулі були написи кирилицею.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський підтвердив інформацію про виявлення об'єкта, схожого на повітряну кулю. За його словами, його помітила в полі на узбіччі дороги цивільна особа, яка викликала поліцію.

"Найімовірніше, це метеорологічна куля, але служби зараз у процесі перевірки об'єкта. Необхідно дочекатися завершення їхньої діяльності, щоб стверджувати це однозначно", – зазначив Горишевський, додавши, що радіолокаційне обладнання не виявило жодних порушень повітряного простору напередодні.

Нагадаємо, що в травні у Польщі зафіксували появу в повітряному просторі об'єкта – ймовірно, спостережного аеростата, який залетів із боку Білорусі. Його пошуки тривали більше трьох тижнів.

Також у країні розгортається скандал довкола ситуації з ракетою, ймовірно російською, яка вочевидь потрапила на територію Польщі ще у грудні, але громадськість дізналася про неї лише у травні.

Міністр оборони Польщі заявив, що військові тоді відстежили ракету і відреагували як належить, але особисто йому не доповіли про інцидент. Опозиція у зв'язку з цим закликає до його відставки.

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