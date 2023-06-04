В Польше возле воинской части обнаружили остатки воздушного шара - мог залететь из Беларуси

В Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши в субботу нашли остатки небольшого воздушного шара, который мог попасть на польскую территорию со стороны Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила радиостанция RMF FM.

Объект нашли на кукурузном поле в нескольких километрах от полигона и крупной воинской части – учебного центра Сухопутных войск Польши "Оржиш". Место взяла под охрану полиция, а военные забрали пулю на экспертизу.

По данным RMF FM, тот, кто нашел пулю, обнаружил, что к ней была прикреплена коробка из пенопласта и антенна, а на самой пуле были надписи кириллицей.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский подтвердил информацию об обнаружении объекта, похожего на воздушный шар. По его словам, его заметил в поле на обочине дороги гражданский человек, который вызвал полицию.

"Скорее всего, это метеорологический шар, но службы сейчас в процессе проверки объекта. Необходимо дождаться завершения их деятельности, чтобы утверждать это однозначно", – отметил Горышевский, добавив, что радиолокационное оборудование не выявило никаких нарушений воздушного пространства накануне.

Напомним, что в мае в Польше зафиксировали появление в воздушном пространстве объекта – вероятно, наблюдательного аэростата, который залетел со стороны Беларуси. Его поиски продолжались более трех недель.

Также в стране разворачивается скандал вокруг ситуации с ракетой, вероятно российской, которая попала на территорию Польши еще в декабре, но общественность узнала о ней только в мае.

Министр обороны Польши заявил, что военные тогда отследили ракету и отреагировали как и следовало, но лично ему не доложили об инциденте. Оппозиция в связи с этим призывает к его отставке.

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