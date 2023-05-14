У Польщі продовжують пошуки повітряного об’єкта, що залетів з Білорусі

У Польщі залучили додаткових бійців територіальної оборони для пошуків об’єкта, який у п’ятницю залетів у повітряний простір країни з Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пошуки об’єкта – ймовірно, спостережної повітряної кулі – зосереджені в районі населеного пункту Рипін у Куявсько-Поморському воєводстві.

До пошуків об’єкта залучені близько сотні членів територіальної оборони, робота триває від світанку.

Протягом суботи залучали також гелікоптер і безпілотник.

В Урядовому центрі безпеки раніше попередили місцевих мешканців, що шукають "повітряний об’єкт, схожий на кулю" і якщо люди знайдуть його самостійно, об’єкт просять не чіпати і повідомити про нього правоохоронцям.

Нагадаємо, вранці у суботу Міноборони Польщі повідомило, що у повітряний простір країни зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі – ймовірно, повітряну кулю для спостереження.

Також в країні розгортається скандал довкола ситуації з ракетою, ймовірно російською, яка вочевидь потрапила на територію Польщі ще у грудні, але громадськість дізналася про неї лише у травні.

Міністр оборони Польщі заявив, що військові тоді відстежили ракету і відреагували як належить, але особисто йому не доповіли про інцидент. Опозиція у зв'язку з цим закликає до його відставки.