У Соборі Святого Петра провели "обряд очищення" після протесту голого чоловіка проти війни в Україні

Біля головного вівтаря базиліки Святого Петра у Ватикані в суботу відбувся спеціальний обряд очищення після того, як його осквернив чоловік, який стояв на ньому голим на знак протесту проти війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Так званий покаянний обряд, якого вимагає канонічне католицьке право, очолив протоієрей базиліки кардинал Мауро Гамбетті.

На молебні, під час якого Папа Франциск освятив святою водою вівтар, Гамбетті сказав, що чоловік вчинив гріховний і "недоречний, справді гідний жалю жест", щоб привернути увагу до жертв війни.

Як повідомлялось, у четвер ввечері у Соборі Святого Петра чоловік роздягнувся догола і виліз на головний вівтар храму на знак протесту проти війни в Україні.

Під час свого протесту чоловік сказав, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами в Україні. На його спині був нанесений напис: "Врятуйте дітей України".

За неофіційними даними, чоловік нібито страждав від сильної депресії, аж до того, що завдавав собі мікрорани нігтями.

Охоронці Ватикану передали його італійській поліції, яка затримала його і наказала вислати з Італії. Особу чоловіка не встановили, але з фотографій, зроблених туристами і розміщених у соціальних мережах, йому близько 20-30 років.