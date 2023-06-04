В Соборе Святого Петра провели "обряд очищения" после протеста голого мужчины против войны в Украине

У главного алтаря базилики Святого Петра в Ватикане в субботу состоялся специальный обряд очищения после того, как его осквернил человек, который стоял на нем голым в знак протеста против войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Так называемый покаянный обряд, которого требует каноническое католическое право, возглавил протоиерей базилики кардинал Мауро Гамбетти.

На молебне, во время которого Папа Франциск освятил святой водой алтарь, Гамбетти сказал, что мужчина совершил греховный и "неуместный, действительно достойный сожаления жест", чтобы привлечь внимание к жертвам войны.

Как сообщалось, в четверг вечером в Соборе Святого Петра мужчина разделся догола и вылез на главный алтарь храма в знак протеста против войны в Украине.

Во время своего протеста мужчина сказал, что страдает из-за детей, которые погибают под российскими бомбами в Украине. На его спине была нанесена надпись: "Спасите детей Украины".

По неофициальным данным, мужчина якобы страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что наносил себе микрораны ногтями.

Охранники Ватикана передали его итальянской полиции, которая задержала его и приказала выслать из Италии. Личность мужчины не установили, но по фотографиям, сделанным туристами и размещенным в социальных сетях, ему около 20-30 лет.