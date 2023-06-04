Пожежа в притулку для біженців у Тюрингії: загинула дитина - можливо, хлопчик із України

У результаті пожежі в притулку для біженців у місті Апольда, що на сході німецької федеральної землі Тюрингія, у неділю вранці загинула дитина, ще з десяток людей були ушпиталені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пожежа спалахнула о п’ятій ранку за місцевим часом (06:00 за Києвом). Очевидці кажуть, що полум'я сягало кількох метрів у висоту.

Районна адміністрація повідомила, що в притулку для біженців, який зараз є непридатним для проживання, були зареєстровані 245 людей із Афганістану, Сирії та України.

Фото: DPA

Водночас із загибеллю дитини зник безвісти 9-річний хлопчик із України. Влада заявила, що для того, щоб визначити, чи є тіло, знайдене в будівлі, зниклим хлопчиком, знадобиться судово-медична експертиза.

Поліція заявила, що причина пожежі наразі незрозуміла, й кримінальне розслідування ведеться "повним ходом". Такі розслідування є стандартною практикою після смертельних пожеж і не означають підозри в будь-якій злочинній діяльності.

Мешканців притулку, яких врятували пожежники, перевезли до іншого центру прийому біженців у сусідньому Гермсдорфі. Їх супроводжували поліцейські та перекладачі.

Десять осіб були доставлені до лікарні. Деякі з них постраждали від вдихання диму, а одна людина отримала перелом ноги, повідомляють місцеві ЗМІ.

Міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майєр висловив занепокоєння у зв'язку з "жахливою новиною" в Апольді. А федеральна міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що федеральні органи безпеки готові співпрацювати з владою Тюрингії.