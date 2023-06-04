Пожар в приюте для беженцев в Тюрингии: погиб ребенок - возможно, мальчик из Украины

В результате пожара в приюте для беженцев в городе Апольда, что на востоке немецкой федеральной земли Тюрингия, в воскресенье утром погиб ребенок, еще с десяток людей были госпитализированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пожар вспыхнул в пять утра по местному времени (06:00 по Киеву). Очевидцы говорят, что пламя достигало нескольких метров в высоту.

Районная администрация сообщила, что в приюте для беженцев, который сейчас является непригодным для проживания, были зарегистрированы 245 человек из Афганистана, Сирии и Украины.

ФОТО: DPA

Одновременно с гибелью ребенка пропал без вести 9-летний мальчик из Украины. Власти заявили, что для того, чтобы определить, является ли тело, найденное в здании, пропавшим мальчиком, понадобится судебно-медицинская экспертиза.

Полиция заявила, что причина пожара пока непонятна, и уголовное расследование ведется "полным ходом". Такие расследования являются стандартной практикой после смертельных пожаров и не означают подозрения в какой-либо преступной деятельности.

Жителей приюта, которых спасли пожарные, перевезли в другой центр приема беженцев в соседнем Гермсдорфе. Их сопровождали полицейские и переводчики.

Десять человек были доставлены в больницу. Некоторые из них пострадали от вдыхания дыма, а один человек получил перелом ноги, сообщают местные СМИ.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер выразил обеспокоенность в связи с "ужасной новостью" в Апольде. А федеральная министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что федеральные органы безопасности готовы сотрудничать с властями Тюрингии.