Прем’єрка Сербії на тлі протестів: Я готова піти у відставку, рішення – за президентом

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич у неділю заявила, що готова піти у відставку на тлі антиурядових протестів, які тривають у країні місяць.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Брнабич написала у Twitter.

"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: в будь-яку мить я готова піти у відставку з посади прем’єра, і президент Сербії це знає, але наразі відмовляється (зробити це – ред.). Можливо, він передумає", – зазначила вона.

Obzirom na pisanja tajkunskih medija, samo da bude jasno – u svakom trenutku sam spremna da, kao PV, podnesem ostavku i to @predsednikrs zna i, za sada, odbija. Možda se predomisli. Želite izbore – nikakav problem, uvek smo za izbore. Ja svakako ostajem odana Srbiji i @avucic. — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 4, 2023

Прем’єрка Сербії додала, що готова до можливих повторних виборів до парламенту – останні відбулись навесні 2022 року, і "однозначно залишається вірною Сербії та Александару Вучичу".

Нагадаємо, 3 травня 13-річний учень престижної белградської школи влаштував у ній стрілянину, вбивши з батьківського пістолета охоронця та вісьмох учнів. А вже за день на околицях Белграда сталася стрілянина з автомата – 21-річний молодик убив вісьмох осіб та поранив ще 14.

У зв’язку з цим у Сербії спалахнули масові антиурядові протести, які тривають п'ятий тиждень поспіль.

Серед їхніх вимог – відставка вищих посадових осіб, зокрема президента Александара Вучича, і відкликання ліцензій у проурядових ЗМІ, які транслюють матеріали із зображенням насильства, а також дають в ефір виступи кримінальних авторитетів і воєнних злочинців.

Сам Вучич відійшов від керма своєї популістської партії на тлі планів сформувати ширший політичний рух, відмовившись задовольняти вимоги протестувальників.

Читайте більше тут: Сербія міряється мітингами: що загрожує владі проросійського президента Вучича.