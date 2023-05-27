Вучич запропонував кандидатуру на пост лідера своєї партії

Президент Сербії Александар Вучич запропонував кандидатуру міністра оборони країни Мілоша Вучевича на пост лідера Сербської прогресивної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Вучич виступив на з’зді партії, який проходить у сербському Крагуєваці.

"Я пропоную, щоб ми обрати Мілоша Вучевича головою СПП", – сказав сербський президент.

За його словами, він "занадто любить" Сербську прогресивну партію і ніколи не піде з неї, поки він живий.

Вучич зазначив, що пишається тим, що "всі ці роки очолював найкращу партію в країні".

Напередодні Вучич, виступаючи перед своїми прихильниками в Белграді, заявив, що це "останній вечір, коли я звертаюсь до вас як голова Сербської прогресивної партії", а він натомість залишиться "президентом усіх громадян Сербії".

На трьох великих антиурядових протестах, що відбулися раніше цього місяця в Белграді, демонстранти вимагали відставки Вучича, а також відставки двох високопоставлених посадовців служби безпеки.

Вони також вимагали відкликати ліцензії на мовлення у двох прихильних до Вучича телеканалів, які пропагують насильство і часто запрошують на ефіри засуджених воєнних злочинців та інших кримінальних авторитетів.

Опозиційні протестувальники звинувачують Вучича у створенні атмосфери безнадії і розколу в країні, що, за їхніми словами, опосередковано призвело до масових розстрілів 3 і 4 травня, в результаті яких загинули 18 і були поранені 20 осіб.