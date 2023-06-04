Премьер Сербии на фоне протестов: Я готова уйти в отставку, решение - за президентом

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в воскресенье заявила, что готова уйти в отставку на фоне антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране месяц.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Брнабич написала в Twitter.

"Учитывая то, что пишут олигархические медиа, просто чтобы было понятно: в любой момент я готова уйти в отставку с поста премьера, и президент Сербии это знает, но пока отказывается (сделать это – ред.). Возможно, он передумает", – отметила она.

Obzirom na pisanja tajkunskih medija, samo da bude jasno – u svakom trenutku sam spremna da, kao PV, podnesem ostavku i to @predsednikrs zna i, za sada, odbija. Možda se predomisli. Želite izbore – nikakav problem, uvek smo za izbore. Ja svakako ostajem odana Srbiji i @avucic. — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 4, 2023

Премьер Сербии добавила, что готова к возможным повторным выборам в парламент – последние состоялись весной 2022 года, и "однозначно остается верной Сербии и Александару Вучичу".

Напомним, 3 мая 13-летний ученик престижной белградской школы устроил в ней стрельбу, убив из родительского пистолета охранника и восьмерых учеников. А уже через день в окрестностях Белграда произошла стрельба из автомата – 21-летний молодой человек убил восемь человек и ранил еще 14.

В связи с этим в Сербии вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые продолжаются пятую неделю подряд.

Среди их требований – отставка высших должностных лиц, в частности президента Александара Вучича, и отзыв лицензий у проправительственных СМИ, которые транслируют материалы с изображением насилия, а также дают в эфир выступления криминальных авторитетов и военных преступников.

Сам Вучич отошел от руля своей популистской партии на фоне планов сформировать более широкое политическое движение, отказавшись удовлетворять требования протестующих.

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