Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини

Очільник Директорату з питань комунікацій президента Туреччини Ібрагім Калин стане головою Національної розвідувальної організації (MIT) країни.

Про це йдеться в повідомленні Директорату у Twitter, пише "Європейська правда".

"Президент Реджеп Таїп Ердоган призначив Ібрагіма Калина новим головою Національної розвідувальної організації", – зазначається у твіті.

Сам Калин прямо не прокоментував призначення, але у Twitter опублікував фотографію турецького прапора й написав: "Не зупиняйтеся заради моєї прекрасної країни, продовжуйте йти...".

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

Хакан Фідан, який обіймав посаду голови MIT із 2010 року, був призначений міністром закордонних справ у новому уряді після переобрання Ердогана президентом Туреччини.

Калин працює в команді турецького президента з 2009 року, коли був призначений головним радником тоді ще прем’єр-міністра Ердогана з питань зовнішньої політики. З 2014 року він був речником президента, а з 2018-го – заступником голови Президентської ради з питань безпеки та зовнішньої політики.

Нагадаємо, в суботу в Анкарі відбулась церемонія присяги та вступу на посаду обраного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом 52,18%, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".