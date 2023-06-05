Главный советник Эрдогана возглавил разведку Турции

Глава Директората по вопросам коммуникаций президента Турции Ибрагим Калын станет главой Национальной разведывательной организации (MIT) страны.

Об этом говорится в сообщении Директората в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил Ибрагима Калина новым главой Национальной разведывательной организации", – отмечается в твите.

Сам Калин прямо не прокомментировал назначение, но в Twitter опубликовал фотографию турецкого флага и написал: "Не останавливайтесь ради моей прекрасной страны, продолжайте идти...".

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

Хакан Фидан, занимавший пост главы MIT с 2010 года, был назначен министром иностранных дел в новом правительстве после переизбрания Эрдогана президентом Турции.

Калын работает в команде турецкого президента с 2009 года, когда был назначен главным советником тогда еще премьер-министра Эрдогана по вопросам внешней политики. С 2014 года он был спикером президента, а с 2018-го – заместителем председателя Президентского совета по вопросам безопасности и внешней политики.

Напомним, в субботу в Анкаре состоялась церемония присяги и вступления в должность избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".