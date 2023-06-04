Новим головою МЗС Туреччини став екскерівник розвідки, який сприяв обміну військових з "Азовсталі"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу оголосив склад нового уряду, в якому змінив усіх міністрів, окрім очільників Міністерств охорони здоров’я та культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

Найбільше уваги привернув новий міністр фінансів Туреччини – ним став колишній міністр економіки та відомий ексбанкір Мехмет Сімсек, який користувався повагою інвесторів і вважається прихильником ортодоксальної економічної політики.

Це важливо з огляду на те, що з 2018 року турецька ліра значно впала в ціні, зокрема й через політику самого Ердогана, яка передбачала підтримку низьких процентних ставок, незважаючи на стрімку інфляцію, та жорсткий державний контроль над ринками.

Новим міністром закордонних справ замість Мевлюта Чавушоглу, який обіймав цю посаду з 2014 року, став Хакан Фідан – керівник турецької розвідки (MIT) і колишній військовий, який був радником Ердогана, коли той ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

Хакан Фідан

У 2012 році Фідана звинуватили в проведенні в Осло таємних мирних переговорів із "Робітничою партією Курдистану", яка в Туреччині вважається терористичною, але його потім закрили.

Також відомо, що нинішній голова МЗС Туреччини брав участь у переговорах про обмін військовополонених між Україною та Росією. У жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників "Азовсталі" в Туреччині".

Міністром оборони Туреччини замість Хулусі Акара став Ясар Гюлер – начальник генерального штабу збройних сил. Він командував турецькою армією під час військових вторгнень до Сирії в 2019 і 2020 роках, а також керував військовими операціями в Іраку.

Нагадаємо, в суботу в Анкарі відбулась церемонія присяги та вступу на посаду обраного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом 52,18%, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".