Скасований через протести візит короля Британії в Париж планують на вересень – ЗМІ

Скасований у березні через протести проти пенсійної реформи офіційний візит короля Чарльза ІІІ до Франції має відбутися у вересні, через кілька днів після візиту Папи Франциска.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо каналу BFMTV з джерел.

Скасований за два дні до прибуття офіційний візит короля Британії до Франції, який мав стати першим за час його правління, нарешті має відбутися у вересні.

Цей візит має відбутися за кілька днів до візиту Папи Франциска, який 23 вересня відслужить месу на стадіоні "Велодром" в Марселі.

Спочатку візит Чарльза і Камілли був запланований на 26-29 березня. Але 24 березня ця поїздка була "відкладена" через страйки проти пенсійної реформи, які тоді були в розпалі.

"З огляду на оголошення нового національного дня дій проти пенсійної реформи у вівторок 28 березня у Франції, візит короля Чарльза III, спочатку запланований на 26-29 березня в нашій країні, буде відкладений", – оголосили на Єлисейських полях 24 березня, уточнивши, що рішення було прийнято спільно французьким і британським урядами.

Король Чарльз III, який на той час ще не був коронований, мав приїхати до Франції у супроводі своєї дружини Камілли. Було заплановано кілька візитів у Парижі, а також візит до Бордо.

Перший закордонний візит суверена нарешті відбувся в Берліні, куди король мав відправитися після перебування у Франції.