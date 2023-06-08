Отмененный в марте из-за протестов против пенсионной реформы официальный визит короля Чарльза III во Францию должен состояться в сентябре, через несколько дней после визита Папы Франциска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно каналу BFMTV из источников.

Отмененный за два дня до прибытия официальный визит короля Великобритании во Францию, который должен был стать первым за время его правления, наконец должен состояться в сентябре.

Этот визит должен состояться за несколько дней до визита Папы Франциска, который 23 сентября отслужит мессу на стадионе "Велодром" в Марселе.

Изначально визит Чарльза и Камиллы был запланирован на 26-29 марта. Но 24 марта эта поездка была "отложена" из-за забастовок против пенсионной реформы, которые тогда были в разгаре.

"Учитывая объявление нового национального дня действий против пенсионной реформы во вторник 28 марта во Франции, визит короля Чарльза III, первоначально запланированный на 26-29 марта в нашей стране, будет отложен", – объявили на Елисейских полях 24 марта, уточнив, что решение было принято совместно французским и британским правительствами.

Король Чарльз III, который к тому времени еще не был коронован, должен был приехать во Францию в сопровождении своей жены Камиллы. Было запланировано несколько мероприятий в Париже, а также визит в Бордо.

Первый зарубежный визит суверена наконец состоялся в Берлине, куда король должен был отправиться после пребывания во Франции.