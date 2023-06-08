Під Варшавою побудують симулятор ядерного реактора – перший у Центральній Європі

Уряд Польщі розглядає три локації для побудови симулятора ядерного реактора для здійснення наукових досліджень, остаточне рішення ухвалять до кінця 2023 року.

Про це агенції PAP повідомив уповноважений міністра освіти й науки Польщі з питань досліджень енергетичного переходу Гжегож Шимонюк, пише "Європейська правда".

Минулого тижня віцепрезидент польської державної компанії Orlen Synthos Green Energy (OSGE) Давід Яцкевич та віцепрезидент польської Дослідницької мережі Лукасевича Ремігіуш Копочек підписали лист про наміри створити Європейський центр освіти людських ресурсів для ядерної енергетики (ECKKEJ).

У результаті підписання угоди буде побудований симулятор ядерного реактора BWRX-300, в якому навчатимуть майбутніх інженерів-атомників, а також проводитимуть інформаційно-просвітницьку діяльність в енергетичній галузі в більш широкому сенсі.

"Що стосується місця розташування, то на сьогоднішній день ми знаємо, що це буде поблизу Варшави. На даний момент розглядаються три локації. Остаточне місце буде обрано найпізніше до кінця цього року", – повідомив Шимонюк.

Він підкреслив, що це буде перший у Центральній Європі подібний навчальний центр із симулятором реактора.

Симулятор буде точною копією реактора в натуральному масштабі й міститиме все, окрім радіоактивного матеріалу, зокрема камеру охолодження й панелі управління. Очікується, що він почне роботу у 2027 році.

Навчальний центр відкриється за кілька років до того, як Польща планує ввести в експлуатацію свою першу атомну електростанцію. Це буде малий модульний реактор, який має потужність до 300 МВт – у порівнянні з ядерними реакторами, які зазвичай мають потужність 600-1500 МВт.

Читайте також: Польський атом: як Варшава домовляється про будівництво АЕС і що це змінює.