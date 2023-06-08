Под Варшавой построят симулятор ядерного реактора - первый в Центральной Европе

Правительство Польши рассматривает три локации для построения симулятора ядерного реактора для осуществления научных исследований, окончательное решение примут до конца 2023 года.

Об этом агентству PAP сообщил уполномоченный министра образования и науки Польши по вопросам исследований энергетического перехода Гжегож Шимонюк, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе вице-президент польской государственной компании Orlen Synthos Green Energy (OSGE) Давид Яцкевич и вице-президент польской Исследовательской сети Лукасевича Ремигиуш Копочек подписали письмо о намерениях создать Европейский центр образования человеческих ресурсов для ядерной энергетики (ECKKEJ).

В результате подписания соглашения будет построен симулятор ядерного реактора BWRX-300, в котором будут обучать будущих инженеров-атомщиков, а также проводить информационно-просветительскую деятельность в энергетической отрасли в более широком смысле.

"Что касается местоположения, то на сегодняшний день мы знаем, что это будет вблизи Варшавы. На данный момент рассматриваются три локации. Окончательное место будет выбрано самое позднее до конца этого года", – сообщил Шимонюк.

Он подчеркнул, что это будет первый в Центральной Европе подобный учебный центр с симулятором реактора.

Симулятор будет точной копией реактора в натуральном масштабе и будет содержать все, кроме радиоактивного материала, в том числе камеру охлаждения и панели управления. Ожидается, что он начнет работу в 2027 году.

Учебный центр откроется за несколько лет до того, как Польша планирует ввести в эксплуатацию свою первую атомную электростанцию. Это будет малый модульный реактор, который имеет мощность до 300 МВт – по сравнению с ядерными реакторами, которые обычно имеют мощность 600-1500 МВт.

Читайте также: Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет.