Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО не обговорюють відправку своїх військових в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

"Усі держави надають ту чи іншу допомогу Україні. Але жодна країна не заявляла про своє бажання втручатися в цю війну, відправляти на неї своїх військових, я про такі плани не чула", – сказала Каллас.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.

На думку Расмуссена, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, "існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально".

Глава МЗС Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що країни НАТО не вводитимуть війська на територію України, поки не завершиться російсько-українська війна.