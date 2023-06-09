Премьер Эстонии о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО не обсуждают отправку своих военных в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных, я о таких планах не слышала", – сказала Каллас.

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

По мнению Расмуссена, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, пока не завершится российско-украинская война.