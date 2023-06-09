Суд у Нідерландах виніс рішення по "скіфському золоту" на 3 місяці раніше від очікуваного

Верховний суд Нідерландів надав справі "скіфського золота" першочергового значення і виніс рішення за нею на три місяці раніше, ніж планували.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

9 червня Верховний суд виніс остаточне рішення у справі, постановивши повернути експонати Україні.

Міністерство юстиції висловило вдячність всім залученим у справі державним органам та установам, команді нідерландських та українських адвокатів, дипломатам, експертам, за допомогу і професіоналізм на всіх стадіях ведення цієї

"Міністерство юстиції України висловлює глибоку вдячність Нідерландам за забезпечення неупередженого та об’єктивного судочинства під час розгляду цієї справи, а також засвідчує свою глибоку повагу Верховному суду за першочерговий розгляд цієї справи і винесення остаточного рішення на три місяці раніше попередньо встановленого судом строку", – зазначила Мудра, яку цитує у своїй заяві пресслужба Мін'юсту.

Слід зазначити, що в січні цього року Верховний суд Нідерландів попередньо призначив дату винесення рішення щодо скарги так званих "кримських музеїв" на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні на 15 вересня 2023 року.

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму у 2014 році. Коли Росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення. Суд в Амстердамі в 2021 році ухвалив рішення на користь України.

"Кримські музеї" звернулися до Верховного суду, який 9 червня постановив, що скарби є культурною спадщиною всієї України. Тепер, коли Верховний Суд ухвалив це рішення, суперечка нарешті завершилася.