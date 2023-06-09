Суд в Нидерландах вынес решение по "скифскому золоту" на три месяца раньше ожидаемого

Верховный суд Нидерландов предоставил делу "скифского золота" первоочередное значение и вынес решение по нему на три месяца раньше, чем планировали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

9 июня Верховный суд вынес окончательное решение по делу, постановив вернуть экспонаты Украине.

Министерство юстиции выразило благодарность всем привлеченным в деле государственным органам и учреждениям, команде нидерландских и украинских адвокатов, дипломатам, экспертам, за помощь и профессионализм на всех стадиях ведения этого дела.

"Министерство юстиции Украины выражает глубокую благодарность Нидерландам за обеспечение беспристрастного и объективного судопроизводства при рассмотрении этого дела, а также свидетельствует свое глубокое уважение Верховному суду за первоочередное рассмотрение этого дела и вынесение окончательного решения на три месяца раньше предварительно установленного судом срока", – отметила Мудрая, которую цитирует в своем заявлении пресс-служба Минюста.

Следует отметить, что в январе этого года Верховный суд Нидерландов предварительно назначил дату вынесения решения по жалобе так называемых "крымских музеев" на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине на 15 сентября 2023 года.

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда Россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.

"Крымские музеи" обратились в Верховный суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец завершился.