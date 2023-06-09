Британські винищувачі двічі перехоплювали літаки РФ біля повітряного простору НАТО
Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, які наближалися до повітряного простору НАТО.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".
Минулої ночі до літаків британських ВПС, що базуються в Естонії, приєдналися шведські ВПС для перехоплення російських літаків Іл-20 і Су-27, що наблизились до повітряного простору НАТО і Швеції.
Вранці 9 червня Typhoon були підняті на перехоплення літака Ан12 і літака Ан72, які прямували з материкової частини Росії в напрямку Калінінградської області. Пізніше винищувачі отримали нове завдання перехопити два Ту-22М і два Су-30 СМ, які летіли на південь з материкової частини Росії над Фінською затокою і Балтійським морем.
Португальські і румунські винищувачі F16, що базуються на авіабазі Шяуляй в Литві, також були підняті в повітря для супроводу російських літаків.
"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про те, що Королівські ВПС завжди готові захищати наше небо і небо наших союзників, а скоординовані дії кількох військово-повітряних сил слугують наочною демонстрацією цінності наших міжнародних альянсів", – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Раніше повідомлялося, що ескадрений міноносець HMS Defender вів спостереження за групою з трьох військових кораблів РФ, які наблизилися до територіальних вод Великої Британії.