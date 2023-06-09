Британские истребители дважды перехватывали самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, которые приближались к воздушному пространству НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Прошлой ночью к самолетам британских ВВС, базирующихся в Эстонии, присоединились шведские ВВС для перехвата российских самолетов Ил-20 и Су-27, которые приблизились к воздушному пространству НАТО и Швеции.

Утром 9 июня Typhoon были подняты на перехват самолета Ан12 и самолета Ан72, которые направлялись с материковой части России в направлении Калининградской области. Позже истребители получили новое задание перехватить два Ту-22М и два Су-30 СМ, которые летели на юг с материковой части России над Финским заливом и Балтийским морем.

Португальские и румынские истребители F16, базирующиеся на авиабазе Шяуляй в Литве, также были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов.

"Эти перехваты являются строгим напоминанием о том, что Королевские ВВС всегда готовы защищать наше небо и небо наших союзников, а скоординированные действия нескольких военно-воздушных сил служат наглядной демонстрацией ценности наших международных альянсов", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее сообщалось, что эскадренный миноносец HMS Defender вел наблюдение за группой из трех военных кораблей РФ, которые приблизились к территориальным водам Великобритании.