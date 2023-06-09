Кулеба про членство України в НАТО: Ми маємо підняти цю цілину

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що саміт Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі зможе змінити сприйняття членства України в НАТО, відійшовши від рішення Бухарестського саміту.

Про це, як передає "Європейська правда", він сказав в етері телемарафону.

"Я хочу, щоб у Вільнюсі союзники поховали Бухарестське рішення 2008 року і знайшли і народили нове рішення, яке спростить і прискорить шлях України до членства в НАТО", – зазначив Кулеба, додавши, що це потребує великої кількості розмов із партнерами.

За словами голови МЗС, членство в НАТО – це "остання велика проблема зовнішньої політики України, яка, починаючи з лютого минулого року, не зрушила з місця".

"Ми зрушили з місця всі теми: членство в ЄС, озброєння України, реформи, відносини з Африкою й іншими регіонами світу. Ми підняли цілину – всю. У нас залишився один гектар цілини непіднятий – це членство в НАТО. І ми маємо у Вільнюсі підняти цю цілину", – додав він.

"Так, після цього ще буде багато роботи. Але ми маємо підняти цю цілину", – підсумував очільник української дипломатії.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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