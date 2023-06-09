Кулеба о членстве Украины в НАТО: Мы должны поднять эту целину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе сможет изменить восприятие членства Украины в НАТО, отойдя от решения Бухарестского саммита.

Об этом, как передает "Европейская правда", он сказал в эфире телемарафона.

"Я хочу, чтобы в Вильнюсе союзники похоронили Бухарестское решение 2008 года и нашли и родили новое решение, которое упростит и ускорит путь Украины к членству в НАТО", – отметил Кулеба, добавив, что это требует большого количества разговоров с партнерами.

По словам главы МИД, членство в НАТО – это "последняя большая проблема внешней политики Украины, которая, начиная с февраля прошлого года, не сдвинулась с места".

"Мы сдвинули с места все темы: членство в ЕС, вооружение Украины, реформы, отношения с Африкой и другими регионами мира. Мы подняли целину – всю. У нас остался один гектар целины неподнятый – это членство в НАТО. И мы должны в Вильнюсе поднять эту целину", – добавил он.

"Да, после этого еще будет много работы. Но мы должны поднять эту целину", – подытожил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического альянса вскоре после военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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