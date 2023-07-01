Заворушення у Франції: понад 400 затримань, епіцентр перекинувся зі столиці на південь

У Франції минула четверта ніч заворушень через обурення смертю хлопця, якого застрелили під час дорожнього контролю; наймасовіші події перекинулися з Парижа на південь країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

В цілому ніч з п’ятниці на суботу видалася суттєво спокійнішою за попередню, особливо у столичному регіоні. Там, окрім містечка Нантер і сектора Аль у Парижі, серйозних подій практично не було.

Міністр закордонних справ Жераль Дарманен заявив, що по всій країні затримали 471 особу, але інтенсивність заворушень вже суттєво менша. Також він подякував за роботу тисячам правоохоронців.

Водночас, в багатьох інших містах знову сталися хуліганські підпали на вулицях, погром магазинів і навіть підпали приміщень мерій.

Місцем найгарячіших подій став Марсель, де учасники заворушень розтрощили вітрини й двері багатьох магазинів та розкрадають товар. У місті затримали щонайменш 95 людей. Джерело в поліції розповіло виданню, що вкрали у тому числі зброю з мисливського магазину, але без набоїв.

🔴 MARSEILLE : Le RAID visé par des tirs de mortiers d’artifices. Tensions en cours. #Emeute #Nahel pic.twitter.com/hamNS5BdG0 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 30, 2023

Дуже неспокійно було і в Ліоні, де також сталися сутички з поліцією і мародерство у магазинах, переважно з одягом та електронікою. У місті затримали 58 осіб.

19 учасників заворушень затримали у Страсбурзі, де за ніч спалили 43 авто і десятки сміттєвих баків.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

В ніч на п’ятницю від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані.

Перед вечором п’ятниці влада посилила надзвичайні заходи. Зокрема, рух громадського транспорту після 21 години зупинили, а кілька містечок довкола Парижа запровадили комендантську годину.

Макрон також закликав соцмережі видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують ці платформи для розпалювання заворушень.