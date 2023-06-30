Макрон звинувачує соцмережі в розпалюванні насильства на тлі заворушень у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон закликав соціальні мережі до більшої відповідальності на тлі масштабних заворушень, спричинених загибеллю 17-річного підлітка від рук поліцейського кількома днями раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Після кризового засідання уряду у п’ятницю вдень Макрон заявив, що "насильницькі зібрання", пов’язані із загибеллю 17-річного підлітка, та "своєрідна імітація насильства" організовувались у соціальних мережах.

Він звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і "живе у відеоіграх, які їх сп'янили".

Президент Франції закликав технологічні компанії видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують соціальні мережі для розпалювання заворушень.

"Я очікую, що ці платформи будуть відповідальними", – сказав Макрон.

Французький телеканал BFMTV здійснив дослідження, яке показало, що деякі соцмережі, наприклад TikTok, просували відео з хештегами, пов’язаними з насильницькими акціями, а в поліції підтвердили, що протести координувались через месенджери штибу WhatsApp і Telegram.

У п'ятницю увечері представники французького уряду мали зустрітись із представниками соціальних мереж і закликати останніх до співпраці.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон знову скликав засідання кризової команди та змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані.