Зеленський зустрівся з прем’єром Іспанії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єром Іспанії Педро Санчесом, який прибув до Києва у перший день іспанського головування у Раді ЄС.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Зеленський подякував Санчесу за важливий візит і підтримку українського народу.

"Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається в перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості й відданості свободі та справедливості", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, прем’єр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві, виступив на засіданні Верховної Ради.

Санчес також анонсував виділення Україні пакету допомоги на 55 млн євро, основні кошти будуть виділені через Світовий банк.