Зеленский встретился с премьером Испании

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Испании Педро Санчесом, который прибыл в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Зеленский поблагодарил Санчеса за важный визит и поддержку украинского народа.

"Чрезвычайно символично, что этот визит происходит в первый же день испанского председательства в ЕС. Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости", – написал Зеленский.

Как сообщалось, премьер Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Киеве, выступил на заседании Верховной Рады.

Санчес также анонсировал выделение Украине пакета помощи на 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк.