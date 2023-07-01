Зеленський: деякі партнери затягують з навчанням українських пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає графіка тренувань українських пілотів на F-16 і йому незрозуміло, чому деякі партнери з цим затягують.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

За його словами, він хотів би поставити партнерам запитання, чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16.

"Ми домовилися, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять мені невідомо", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у червні.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

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