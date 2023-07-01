Зеленский: некоторые партнеры затягивают с обучением украинских пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет графика тренировок украинских пилотов на F-16 и ему непонятно, почему некоторые партнеры с этим затягивают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве.

По его словам, он хотел бы задать партнерам вопрос, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16.

"Мы договорились, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают мне неизвестно", – отметил Зеленский.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в июне.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

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