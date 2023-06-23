Україна може отримати F-16 на початку наступного року - ЗМІ

Передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року, однак конкретні терміни ще не визначені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що питання про те, які країни передадуть Україні літаки, залишається відкритим.

Джерела видання в оборонних колах розповіли, що літаки, швидше за все, нададуть Нідерланди і Данія, які очолюють програму з навчань українських пілотів.

Водночас, як додають співрозмовники видання, остаточно це питання ще не вирішене.

Раніше Politico повідомляло, що Румунію розглядають як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

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