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У Лондоні померла друга дитина, постраждала від в'їзду авто на територію школи

Понеділок, 10 липня 2023, 12:28

У лікарні у Лондоні померла друга дівчинка, травмована внаслідок в’їзду на територію школи у автомобіля, що втратив керування.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

У поліції повідомили, що 8-річня учениця Нурія Саджад померла у лікарні, ставши другою загиблою внаслідок інциденту у Вімблдоні, південно-західному передмісті Лондона. 

Протягом вихідних батьки, діти та мешканці району приносили до школи квіти й свічки у пам’ять про першу загиблу ученицю Селену. 

Ще одна постраждала жінка віком близько 40 років залишається у лікарні у важкому стані.

46-річну жінку, яка була за кермом злощасного  Land Rover, відпустили з-під варти під заставу до кінця липня. 

У поліції попросили утриматися від будь-яких спекуляцій, доки триває розслідування, але зазначили, що не розглядають терористичних мотивів. 

Нагадаємо, інцидент стався 6 липня. Автомобіль, що втратив керування, проломив паркан і врізався у будівлю, де в цей час проходило чаювання з нагоди завершення навчального року. 

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